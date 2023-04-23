نسيم ضيافات أمام غرفة الاتهام يوم 25 أفريل

برمجت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 25 أفريل الجاري النظر في أمر الايداع. الذي يتعلق بالوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم.

وذلك بعد طلب قدمته هيئة دفاعه لاستئناف أمر الايداع الذي أصدره قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد ضد ضيافات نسيم.

كما تم حبسه مؤقتا بالمؤسسة العقابية القليعة لتورطه في قضايا فساد. وحسب مصادر قضائية تم إستئناف امر الايداع لضيافات نسيم الحبس رفقة 5 أشخاص آخرين من بينهم المدعو (ط.م) المدير العام للشركة الجزائرية لانشاء المنجزات والهياكل spa alrim. هذا بعد أن وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه. من بينها إساءة إستغلال الوظيفة ،و تبديد اموال عمومية .