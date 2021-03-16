نسيم ضيافات: إحصاء 11 ألف مؤسسة مصغرة متعثرة

كشف الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، بأنه تم إحصاء 11 ألف مؤسسة مصغرة متعثرة.

وأوضح ضيافات على هامش زيارته لولاية تيسمسيلت، أن صندوق الضمان التابع للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية درس الأسبوع الماضي 500 ملف يخص تعويض ديون المؤسسات المتعثرة.

وأوضح أنه تم قبول تعويض 250 ملف يخص أصحاب المؤسسات المتعثرة، فيما تم تأجيل أكثر من 230 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط.

وأكد ضيافات، بأن الوزارة ترتكز على العمل مع مختلف القطاعات بمعية الولاة، والتي ترمي أساسا التكفل بتحفيز وتشجيع الشباب على إستحداث مؤسسات مصغرة تساهم في تحقيق تنمية إقتصادية مستدامة.

وبخصوص إضراب عمال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، أكد بأن جميع حقوق عمال هذه الوكالة ستلبى وفق القانون.

وكشف في ذات السياق، أن دائرته الوزارية “تبقي أبواب الحوار مفتوحة مع نقابة هذا الجهاز”.