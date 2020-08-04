نسيم ضيافات: إنشاء مناطق نشاطات مخصصة حصريا للمؤسسات المصغرة قريبا

أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، عن إنشاء مناطق نشاطات مخصصة حصريا للمؤسسات المصغرة.

وأضاف الوزير خلال زيارته أمس إلى ولاية قسنطينة، أن الأمر يعد كإجراء مرافقة سيمكن هذه المؤسسات من تأكيد مهاراتها الميدانية والمشاركة في تعزيز إقتصاد البلاد، مضيفا أن مشكل العقار يعرقل في غالب الأحيان تجسيد مشاريع اقتصادية تمت المبادرة إليها من طرف مؤسسات مصغرة تابعة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

وجدّد الوزير، التأكيد على التزام الدولة بمرافقة المؤسسات التابعة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من خلال سلسلة من التدابير على غرار التكوين ومنح قروض وإعادة جدولة الديون البنكية و الجبائية و إلغاء عقوبات التأخير.

واعتبر الوزير أن استحداث مناطق نشاطات مخصصة للمؤسسات المصغرة سيسمح بإعطاء دفعة جديدة لهذه المؤسسات وإنعاش هذا الجهاز من أجل تحسين أدائه في خدمة الإقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن استراتيجية قطاعه الوزاري المنتدب بالنسبة للمؤسسات المصغرة تتجه نحو مقاربة إقتصادية تشجع الإستثمار في جميع المجالات الصناعية والفلاحية على وجه الخصوص.

وأعلن ضيافات عن إطلاق بدءا من سبتمبر المقبل عملية إحصاء واسعة للمؤسسات المصغرة من أجل مباشرة دراسة وضعية كل مؤسسة مصغرة وفق معطيات موثوق فيها ستسمح بإيجاد حلول ملائمة بعيدا عن العمليات القياسية والمسيسة.