نسيم ضيافات: العمل على ترقية روح المقاولاتية لدى الشباب لخلق جيل جديد من المقاولين

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات اليوم الثلاثاء، أن تطوير المؤسسات المصغرة، يتطلب تشجيع روح المقاولاتية لدى الشباب وأن التمويل المالي لا يكفي لوحده، لإنجاح المشاريع..

وصرح نسيم ضيافات للإذاعة الوطنية قائلا “أثبتت التجربة أن توفير التمويل المالي لا يكفي لوحده، لإنجاح المشاريع ولإعادة بعث الإقتصاد، لذا يجب العمل على تثمين وترقية روح المقاولاتية لدى الشباب من أجل خلق جيل جديد من المقاولين الحاملين لمشاريع”.

كما أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين وليد أن المؤسسات الناشئة أثبتت قدرتها على خلق القيمة المضافة، والنهوض بالإقتصاد الوطني وذلك بالتركيز على ثمانية محاور أساسية “تحمل الخطر عند التمويل، تسهيل الحصول على رأس المال، الإطار التنظيمي للشركات الناشئة.

بالإضافة إلى ترقية الثقافة المقاولاتية، ترقية المهارات التقنية، تسليط الضوء على الشركات الناشئة الناجحة، دعم هياكل المرافقة من حاضنات الأعمال ومسرعات ودعم البنية التحتية التكنولوجية”.