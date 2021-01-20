نسيم ضيافات: قرض بـ 100 مليون سنتيم للمؤسسات المتعثرة التي احتفظت بعتادها

كشف الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات ، أنه لن يتم مسح إجمالي لديون المؤسسات التي تواجه صعوبات.

وقال ضيافات ، أن هناك بعض الفئات فقط يمكنها الإستفادة من مسح ديونها، وفي حالة وفاة المقاول أو إعاقة جسدية.

وأضاف، أن المؤسسات التي احتفظت بعتادها يمكن لها الإستفادة من قرض استغلال بمبلغ 1 مليون دينار دون فوائد، لبعث نشاطاتها.

وبشأن ملفات التعويض من طرف صندوق الضمان على أخطار القروض، كشف الوزير عن استكمال 22.576 ملفا وتعويض المستفيدين، في حين 49.713 ملفا لا زال قيد الدراسة.