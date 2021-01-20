نسيم ضيافات: مقاربة جديدة لتعزيز إقتصاد مبني على المؤسسات المصغرة

قال الوزير المنتدب المكلّف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، أن المقاربة الجديدة ستسمح بتصور إقتصاد مبني على المؤسسات المصغرة.

وأوضح ضيافات، أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تهدف للمساهمة في الإنعاش الاقتصادي.

وأضاف الوزير المنتدب، أن هذه المقاربة الجديدة إقتصادية محضة وليست إجتماعية كما كان الحال سابقا.

وقال الوزير المنتدب، أن 70 بالمائة من المؤسسات التي استفادت من جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تعاني من صعوبات.

وأشار الوزير إلى إمكانية الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية الذهاب إلى ما بعد سقف الاستثمار المحدد بـ 10 ملايين دينار.

من جهة أخرى، أوضح الوزير أن نسبة المساهمة الشخصية في التمويل المختلط انتقلت من 70 بالمائة إلى 50 بالمائة.

وأضاف أن الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية كانت سباقة بخصوص التمويل الإسلامي.

مع إدراج هذا النمط من التمويل في المراسيم التنفيذية، مضيفا انه لم يبق سوى إطلاق هذه المنتوجات على مستوى البنوك.