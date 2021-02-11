نسيم ضيافات يتباحث سبل خلق تعاون إقتصادي مع سفير موريتانيا في مجال المؤسسات الناشئة

إستقبل الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالجزائر بالله ولد مكية.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق الطرفان إلى سبل خلق تعاون إقتصادي بين الجزائر وموريتانيا في مجال المؤسسات المصغرة.

بالإضافة إلى تشجيع شباب الجزائر وموريتانيا لتحقيق مشاريع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد عرض ضيافات التجربة الجزائرية في مجال المقاولاتية ومرافقة الشباب المستثمر من خلال مجموعة من الإصلاحات.

وأبدى الوزير، إستعداده لتبادل هذه التجربة مع موريتانيا من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

من جهته عبر السفير الموريتاني عن اهتمامه الكبير لتأسيس شراكة اقتصادية قوية بين البلدين في مجال المؤسسات المصغرة .

وأكد السفير، أن التعاون الإقتصادي بين البلدين يوفر العديد من فرص الاستثمار التي يمكن للشباب المقاول أن يستغلها إن وفرت له الظروف المواتية .

كما اتفق الطرفان على عقد جلسة عمل في الأسبوع المقبل بين مصالح الوزير المنتدب و السفارة الموريتانية، من أجل تحديد الخطوط العريضة لهذا التعاون وتحقيقها في القريب العاجل.