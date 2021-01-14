نسيم ضيافات يستقبل سفير جمهورية النيجر بالجزائر

إستقبل نسيم ضيافات الوزير المنتدب لدى الوزير الأوّل المكلّف بالمؤسسات المصغرة، سفير جمهورية النيجر بالجزائر أمينو اله ملام منزو.

ويأتي اللقاء في إطار البرنامج الدولي لمرافقة المؤسسات المصغرة للإنفتاح على ا لأسواق الخارجية

وحسب بيان للوزارة، فقد تمحور اللقاء حول سبل توسيع التعاون الثنائي بين الجزائر والنيجر إلى مجال المؤسسات المصغرة.

وأكد الوزير حرصه على بعث تعاون ثنائي قوي مع النيجر لمرافقة شباب البلدين لاستغلال فرص الأعمال التي يتيحها التعاون الثنائي.

وعبر الوزير عن إستعداده لنقل الخبرات الجزائرية في هذا المجال لدولة النيجر الشقيقة.

من جهته قال السفير النيجيري، أن هذا اللقاء من شأنه بعث آفاق تعاون جديدة مع الجزائر.

وأكد السفير حرص بلاده على الإستفادة من هذا التعاون من خلال ضبط برنامج عمل يستجيب لطموحات شباب البلدين في مجال المؤسسات المصغرة.