نسيم ضيافات: 70 بالمائة من التمويلات ستوجه للفلاحة والصناعات الغذائية

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، يوم الثلاثاء، أن 70 بالمئة من التمويلات ستوجه لدعم المؤسسات المصغرة الناشطة في المجال الفلاحي والصناعات الغذائية و التحويلية.

و أوضح الوزير، على هامش لقاء حول الاستثمار الفلاحي، أن قطاعه “سيرافق و يدعم المؤسسات المصغرة التي تنشط في القطاع الفلاحي و الصناعات الغذائية و التحويلية”، مؤكدا أن “70 بالمئة من التمويلات المالية ستوجه لهم”.

وأضاف الوزير بأن دور المؤسسات المصغرة يكمن في خلق القيمة المضافة والتماشي مع متطلبات وخصائص كل منطقة من ولايات الوطن من أجل تطوير كل الشعب سواء فلاحية كانت أم صناعية.

وأضاف الوزير، بأن دائرته الوزارية تعمل بالتعاون مع مختلف القطاعات الاخرى من اجل خلق الاستثمار في شتى الميادين والشعب، بغية تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

مبرزا دور تكثيف التعاونيات في المؤسسات المصغرة كون هذه الأخيرة تساهم في دفع عجلة الاستثمار و بالتالي خلق الثروة و مناصب الشغل للشباب و حاملي المشاريع.

و ذكر الوزير أن إنشاء المؤسسات مستقبلا سيرتكز على خصائص واحتياجات كل منطقة من ولايات الوطن خاصة مناطق الظل مع الاستثمار في كل القطاعات والشعب الخلاقة للثروة.

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