نشأ سنة 2016.. اتحاد تابلاط يصنع الحدث وسط الأوساط الرياضية

واصل فريق اتحاد شباب مدينة تابلاط سلسلة نتائجه الإيجابية في بطولة القسم الجهوي الأول للبليدة، بعدما حقق فوزاً ثميناً على حساب الاتحاد الرياضي لبلدية بومدفع بنتيجة (3-1) بملعب المرحوم تيجاني عبد القادر.

وقدم أصحاب الأرض أداءً مميزاً طيلة أطوار اللقاء، حيث برز اللاعب المتألق جمال عليش بتوقيعه الهدفين الأول والثاني، مؤكداً حضوره الكبير، قبل أن يضيف زميله رحيم قبي الهدف الثالث الذي حسم الأمور نهائياً لصالح الاتحاد.

وبهذا الانتصار، رفع اتحاد تابلاط “USMT” رصيده إلى ست نقاط، مواصلاً تقدمه بثبات تحت قيادة المدرب مصطفى لعويشي، ومساعدة مدرب الحراس عبد الدين لعروسي الذي يُلقّب بـ”المايسترو”.

الفريق الملقب بـ”المقنين” الذي نشأ سنة 2016، أثبت مرة أخرى قدرته على المنافسة بقوة هذا الموسم، وسط طموحات كبيرة لمواصلة حصد النتائج الإيجابية وإسعاد أنصاره.