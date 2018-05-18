نشاطات ثقافية متنوعة خلال شهر رمضان

تضمنت مختلف برامج المؤسسات الثقافية تنظيم حفلات موسيقية وعروض مسرحية وأفلام، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسطر المسرح الوطني محي الدين بشطارزي برنامجا يضم عروض مسرحية منها مسرحية ” المحاكمة”.

الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومونولوج من تقديم كمال عبدت.

كما سينظم المسرح الوطني حفلات موسيقية ينشطها كل من بعزيز وليلى بورصالي.

فيما سطر الديوان الوطني للثقافة والاعلام عدة نشاطات، تمثلت في عرض أفلام ومسرحيات خاصة بالأطفال وحفلات موسيقية.

بكل من العاصمة وتيبازة ووهران وقسنطينة بومرداس و بجاية.

وحفلات من تنشيط عبد الرحمان القبي ومهدي تماش وراضية منال ودليلة نعيم وعزيوز رايس.

كما وضعت أوبيرا الجزائر برنامجا موسيقيا من نشيط عبد القادر شاعو والتونسي زياد غرسة ومنال غربي ولمة البشارية وسيرك “أفريكو-سيركوس”.

وسطرت مؤسسة فنون وثقافة برنامجا متنوعا بيب السينما ولقاءات أدبية ومعرض للرسم وموسيقى منها “ليالي السينما” بمسرح الهادي فليسي.

وسهرات موسيقية بكل من ” الطحطاحة” بمسمكة ميناء الجزائر وحظيرة دنيا ومسرح الهواء الطلق ومنتزه الصابلات.

أما ديوان رياض الفتح فقد سطر هو الآخر عدة حفلات ببهو أغورا من تنشيط عبد القادر شرشم وديدين كروم.