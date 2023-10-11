نشاط الاستيراد.. عرض المنصة الرقمية الجديدة المخصصة لإستخراج شهادات اثبات الإحترام

ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء11 أكتوبر 2023، بمقر الوزارة، جلسة عمل.

وحسب بيان وزارة التجارة، فقد تم خلال جلسة العمل عرض المنصة الرقمية الجديدة المخصصة لإستخراج شهادات اثبات الإحترام، المطلوبة في اطار ممارسة نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على الحالة.

وأوضح المصدر نفسه، فإن هذه المنصة تهدف إلى تقريب الإدارة من المتعاملين الإقتصاديين واضفاء الشفافية والحد من البيروقراطية، وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية، بحيث تتيح للمتعامل الاقتصادي ادراج الطلب ومتابعته والحصول على الوثيقة الكترونيا.

وتجدر الإشارة أن المنصة الرقمية الجديدة سيتم اطلاقها تجريبيا يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، على أن تدخل حيز التنفيذ الفعلي على مستوى كل مديريات التجارة وترقية الصادرات ، يوم الفاتح نوفمبر 2023.