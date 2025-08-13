نشاط: “المعنويات جد مرتفعة لتحقيق الفوز ضد غينيا”

أكد لاعب المنتخب الوطني للمحليين، فارس نشاط، عزمه رفقة زملائه، على تحقيق الفوز في مباراتهم المقبلة لسحاب “الشان” والتي ستجمعهم بمنتخب غينيا.

وضرح نشاط، في هذا الخصوص، للموقع الرسمي لـ”الفاف”: “التدريبات تجري في أجواء أخوية، ومعنويات جد مرتفعة”.

كما أضاف: “سنسعى لتحقيق الفوز ضد المتخب الغيني، والظفر بالنقاط الثلاثة، التي ستفتح لنا أبواب التأهل إلى الدور الثاني”.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، سيواجه نظيره المنتخب الغيني، يوم الجمعة المقبل، انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا بتوقيت الجزائر، لحساب الجولة الثالثة من بطولة “الشان”.