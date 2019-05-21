نشاط الموانئ يسجل نموّا بنسبة 7 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019

كشف مجمع الخدمات المينائية “سيربور”، أنّ نشاط الموانئ في الجزائر سجل نموا بـ7 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019.

وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من 2018.

وبلغ حجم السلع التي تمت معاينتها “استيراد/ تصدير” عبر الموانئ الجزائرية العشرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة 30.6 مليون طن.

مقابل 28.6 مليون طن خلال نفس الفترة من 2018.

ويتعلق الأمر بالصادرات التي بلغت 19.5مليون طن بارتفاع نسبته حوالي 14 بالمائة، منها 2.4 مليون طن سلع خارج المحروقات.

وساهمت مواد البناء و المواد الفلاحية في رفع نمو هذه السلع بـ42 بالمائة مقارنة مع 2018.