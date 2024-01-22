نشاط زلزالي كثيف في الجزائر.. مصلحة مراقبة الزلازل تكشف!

تشهد عدة ولايات من الوطن، في الآونة الأخيرة، نشاط زلزالي، راجع بالدرجة الأولى إلى أن الجزائر تعد من الدول التي يكثر فيها هذا النشاط. على غرار ولاية غليزان، التي عرفت هزات أرضية وارتدادية.

وفي هذا الشأن، قال دكتور في الجيوفيزياء ورئيس مصلحة مراقبة الزلازل الشبكة الوطنية شفيق عيدي، إن “كل سنة تشهد ولاية مختلفة نشاط كثيف للزلازل”. مشيرا إلى أن “هذا يدخل في نشاط عادي بالنسبة لموقع الجزائر من الناحية التيكتونية”.

وأضاف المتحدث في تصريح للنهار، أن في بعض الأحيان يكون هناك نشاط كثيف في منطقة معينة. مشيرا إلى أنهم حاليا يتابعون هذا النشاط. و”تم بعث محطات إضافية في المنطقة لكي نرصد كل حركة صغيرة نرصدها بالشبكة الصغيرة”.