نشاط: “مباراة النيجر لن تكون سهلة وهدفنا الفوز من أجل ضمان التأهل”

أكّد لاعب المنتخب الوطني للمحليين، فارس نشاط، ادراكه وزملائه لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، في مباراتهم المقبلة ضد النيجر، لضمان التأهل للدور المقبل من “الشان”.

وصرّح نشاط، اليوم الأحد، في ندوة صُحفية: “نحن واعون بالمسؤولية التي تنتظرنا في مباراتنا ضد منتخب النيجر”.

كما أضاف لاعب المنتخب الوطني للمحليين: “حضّرنا كما ينبغي مع المدرب، وكل الطاقم، وندرك بأن المباراة لن تكون سهلة”.

وتابع فارس نشاط: “سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز، والظفر بالنقاط الثلاث التي تضمن لنا التأهل للدور الثاني من “الشان””.