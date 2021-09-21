نشاط مُكثف لوزير الخارجية في نيويورك

قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، فور وصوله إلى نيويورك للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعقد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع نظرائه المشاركين في أشغال الجمعية العامة ومع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، عقد الوزير، لقاء مع فيكتوريا نولاند، وكيلة الشؤون الخارجية الأمريكية المكلفة بالشؤون السياسية

واستقبل لعمامرة بمقر بعثة الجزائر بالأمم المتحدة، السيدة فيكتوريا نولاند، وكيلة الشؤون الخارجية الأمريكية المكلفة بالشؤون السياسية.

وبالمناسبة شدد الجانبان على ضرورة تعزيز الحوار الاستراتيجي و تفعيله، مستعرضين سبل ترقية علاقات التعاون بين البلدين وتعزيز الاستثمارات الأمريكية خاصة في مجال الطاقات المتجددة.

كما تركزت المحادثات على عديد من القضايا الاقليمية والدولية الراهنة، لاسيما قضية الصحراء الغربية وآفاق احياء العملية السياسية والمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية، إلى جانب الأوضاع السائدة في ليبيا على ضوء الاجتماع الاخير لدول الجوار المنعقد بالجزائر، فضلا عن آخر التطورات بمنطقتي الشرق الأوسط والساحل الافريقي.

وفي هذا الصدد، عبرت نولاند عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الجزائر الرامية لتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الاقليمي والدولي.

كما أجرى لعمامرة لقاءً مع وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد، الرئيس الحالي لمجلس وزراء الخارجية العرب.

وتناول الطرفان، مجموعة من المسائل المتعلقة بالأوضاع في العالم العربي وأبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال للجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا واستقبل الوزير لعمامرة بمقر بعثة الجزائر، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السيد بيتر ماورير.

وتمحور اللقاء حول الأزمات الانسانية في العالم إلى جانب مجالات التعاون بين الجزائر واللجنة وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما شارك وزير الخارجية رمطان لعمامرة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك.

وتناول الاجتماع بالبحث، تنسيق المواقف بالنسبة لجدول أعمال الجمعية العامة وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في انهاء الاحتلال ووقف كافة الممارسات العدوانية الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.

هذا وأجرى الوزير لعمامرة كذلك مقابلة مع قناة CNN الدولية، تمحور خلالها النقاش حول العلاقات الجزائرية-الأمريكية وكذا دور الجزائر المحوري في المنطقة وعلى الصعيد القاري من خلال مبادراتها ومساعيها الحميدة لترقية الحلول السياسة السلمية للأزمات.

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