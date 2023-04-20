نشاط: “ندرك ما ينتظرنا أمام الترجي وهدفنا اسعاد جمهور الشبيبة”

أكد لاعب شبيبة القبائل فارس نشاط، جاهزيته رفقة زملائه، لمواجهة الترجي في ربع نهائي رابطة الأبطال، وعزمهم على تحقيق الفوز.

وصرح نشاط، اليوم الخميس،في ندوة صحفية: “قمنا بالتحضيرات اللازمة استعدادا لهذه المباراة، وندرك جيدا أهميتها وما ينتظرنا فيها”.

كما أضاف: “واعون بحجم المسؤولية التي تنتظرنا أمام الترجي، لكننا سندخل هذا اللقاء دون أي ضغط”.

وتابع فارس نشاط: “سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز على الترجي، لاسعاد جماهيرنا، ولخوض لقاء العودة في تونس بكل أريحية”.