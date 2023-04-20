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الرياضة

نشاط: “ندرك ما ينتظرنا أمام الترجي وهدفنا اسعاد جمهور الشبيبة”

بقلم كريم تيغرمت
نشاط: “ندرك ما ينتظرنا أمام الترجي وهدفنا اسعاد جمهور الشبيبة”
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أكد لاعب شبيبة القبائل فارس نشاط، جاهزيته رفقة زملائه، لمواجهة الترجي في ربع نهائي رابطة الأبطال، وعزمهم على تحقيق الفوز.

وصرح نشاط، اليوم الخميس،في ندوة صحفية: “قمنا بالتحضيرات اللازمة استعدادا لهذه المباراة، وندرك جيدا أهميتها وما ينتظرنا فيها”.

كما أضاف: “واعون بحجم المسؤولية التي تنتظرنا أمام الترجي، لكننا سندخل هذا اللقاء دون أي ضغط”.

وتابع فارس نشاط: “سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز على الترجي، لاسعاد جماهيرنا، ولخوض لقاء العودة في تونس بكل أريحية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/rn65n
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