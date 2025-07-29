نشاط : “نطمح للتتويج بـ”الشان””

أعرب مدافع المنتخب المحلي، فارس نشاط، عن تفاؤله بقدرة العناصر الوطنية، على التألق في منافسة “شان 2024” المؤجلة إلى 2025.

ويستهل المنتخب الوطني، الذي سيخوض مباراة ودية مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيره الموريتاني. مشواره في المحفل القاري الخاص باللاعبين المحليين، يوم الـ 4 أوت الداخل، بمواجهة صعبة أمام أوغندا.

وعن طموحات “الخضر” في “الشان” قال نشاط، في تصريحات على هامش المنطقة المختلظة أمس الاثنين، من تربص سيدي موسى: “بالطبع نطمح كأي منتخب مشارك للتتويج باللقب”.

قبل أن يستدرك مدافع شبيبة القبائل: “سنعمل من أجل الدهاب بعيدا في المنافسة.. نعمل حاليا في أجواء عائلية وهذا الأمر سيساعدنا للذهاب بعيدا في المنافسة”.