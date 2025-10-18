نشاط: “ينتظرنا شوط آخر في الجزائر لبلوغ مجموعات الأبطال”

أكد مدافع شبيبة القبائل فارس نشاط، أحقية فريقه بالفوز المُحقق أمس الجمعة، أمام المُضيف الاتحاد المنستيري التونسي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني، لمنافسة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق “الكناري” أمس، انتصارا رائعا استقر على ثلاثية نظيفة. وضعه قاب قوسين أو أدنى من بلوغ مجموعات “الشامبينز ليغ”. قبل موقعة الإياب المرتقبة السبت القادم. بملعب “حسين آيت آحمد” بتيزي وزو.

وعن هذا الفوز، قال نشاط: “بعد المجهودات التي بذلناها والعمل الكبير الذي قمنا به طيلة الأسبوع مع المدرب، تمكنا من تحقيق الفوز”.

قبل أن يضيف مدافع الشبيبة. في تصريحات خص بها وسائل إعلام تونسية: “هذا شوط أول وينتظرنا شوط ثانٍ في الجزائر، وهدفنا اقتطاع بطاقة دور المجموعات”.