نشرة تحذيرية.. أمواج جد عالية على الشواطئ !

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، في نشرة تحذيرية خاصة بالأمواج العالية على الشواطئ.

وأشارت المصلحة ذاتها إلى أن الارتفاع الأقصى للموجة قد يصل أحيانا مرتين الارتفاع المرتقب. وستكون الأمواج عالية غربية إلى شمالية غربية تخص المناطق الساحلية التالية مرسى بن مهيدي، بني صاف وهران أرزيو، مستغانم، تنس، قورايا.

النشرية صالحة إلى غاية الأربعاء على الساعة 23:00 سا ليلا. بارتفاع الموجة 1.5 إلى 2 متر.

كما ستشهد قورايا، شرشال بوسماعيل الرايس حميدو (الجزائر)، برج البحري ، اتجاه أمواج غربية إلى شمالية غربية. من الساعة 11:00 إلى الساعة 23:00.

في حين، سيتراوح ارتفاع الموجة من 1.5 إلى 2 متر، وتصل أحيانا 2.5 متر بين شرشال والرايس حميدو (الجزائر) خلال الظهيرة. باتجاه أمواج من غربية إلى شمالية غربية.

أما برج البحري (الجزائر)، دلس، تيقزيرت أزفون، بجاية، فستشهد ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى المترين من الساعة 13:00 إلى الساعة 22:00. باتجاه أمواج غربية إلى شمالية غربية.

في حين، ستعرف بجاية، زيامة منصورية، جيجل، كاب بوقارون، في سكيكدة. بداية من الساعة 16:00 إلى غاية الخميس 11 سبتمبر 2025 على الساعة 03:00. بارتفاع الموجة 1.5 متر. باتجاه من غربية إلى شمالية غربية.