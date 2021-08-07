نشرت صورة تجمع والديها.. إيمى سمير غانم: “رب ارحمهما كما ربياني صغيرا”

نعت الفنانة إيمى سمير غانم، والدتها النجمة دلال عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت.

ونشرت إيمى صورة تجمع والدها ووالدتها عبر حسابها على إنستغرام، وكتبت قائلة “رب ارحمهما كما ربياني صغيرا”.

للتذكير، أعلن الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم وابنة الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز. عن وفاة الفنان دلال عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض، امتد قرابة 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ونعى الفنان حسن الرداد زوج إيمى سمير غانم، وفاة حماته الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا: “أطيب خلق الله. عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة”.