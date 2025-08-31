نشرت فيديو لجثمان متوفي عبر تيك توك.. توقيف الممرضة عن العمل

أعلنت إدارة مستشفى سليم زميرلي في الحراش بالعاصمة، عن توقيف الممرضة، بعد أن قامت بتصوير عملية تحضير جثمان متوفي. ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

وظهرت الممرضة في فيديو مباشر عبر “تطبيق تيك توك ” وهي تقوم بتصوير عملية تحضير جثمان شخص متوفي داخل مؤسسة استشفائية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنه تم توقيف المعنية فوراً عن العمل في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية والقضائية. وذلك تطبيقاً للقوانين السارية التي تجرّم مثل هذه الأفعال.

وأدانت الإدارة بشدة هذا التصرف غير الأخلاقي والمنافي للأعراف والقوانين المنظمة لمهنة التمريض. والذي يعدّ مساساً خطيراً بكرامة المريض وحقوقه حتى بعد وفاته.-

للإشارة، جاء قرار توقيف الممرضة، على إثر الحادثة التي وقعت بمصلحة الإنعاش بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي. والمتمثلة في قيام ممرضة بانتهاك حرمة متوفى من خلال تصويره داخل المصلحة. و نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”.

ومن جهتها، أصدرت وزارة الصحة في بيانا لها بخصوص ما تمّ تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي فيديو مباشر نشرته ممرضة عبر “تطبيق تيك توك “صورت فيه جثمان شخص متوفي.

وإستنكرت الوزارة هذه التصرفات غير الإنسانية والبعيدة كل البعد عن قيمنا الإنسانية والدينية، وعن المبادئ الأساسية لمهنة التمريض والرسالة النبيلة للقطاع الصحي.

كما تندد بهذه السلوكيات الفردية المرفوضة، التي تمسّ بكرامة الميت ومشاعر ذويه.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات القانونية ضد صاحبة هذا الفيديو بما فيها الإجراءات القضائية اللازمة .

وتجدد وزارة الصحة التزامها التام باحترام حرمة الموتى، والتقيد الصارم بأخلاقيات المهنة وقواعد ممارسة العمل الصحي. كما أنها لن تتسامح مع أي تجاوز أو سلوك يسيء لسمعة القطاع الصحي.