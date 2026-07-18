نشريات تحذيرة.. موجة حر شديدة تضرب الجزائر حتى الثلاثاء

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، نشريات خاصة محينة تفيد باستمرار موجة حر شديدة، عبر مختلف مناطق الوطن، بتصنيف درجات الخطورة بين المستويين الثالث والثاني.

وحذرت نشرية خاصة من المستوى الثالث باللون الأحمر، من موجة حر قياسية تتعدى أو تصل محليًا إلى 48 درجة مئوية. على ولايات غليزان، الشلف، وعين الدفلى. وذلك اليوم السبت، إلى غاية الساعة السادسة مساء.

كما حذرت نشرية أخرى، من موجة حر قياسية تتعدى 48 درجة، على ولايات سكيكدة، وعنابة، الطارف، وقالمة. وذلك اليوم السبت إلى غاية الساعة السادسة مساء. وتتجدد غدًا الأحد من الساعة التاسعة صباحًا، إلى السادسة مساءً.

وحذرت نشرية من المستوى الثاني باللون البرتقالي، من موجة حر شديدة، تتراوح بين 44 و46 درجة مئوية. على ولايات تلمسان، وسيدي بلعباس، وسعيدة، ومعسكر، وتيارت. وتيسمسيلت، والمدية، والبليدة، والجلفة، والمسيلة، والبويرة. وسطيف، وميلة، وبرج بوعريريج، وقسنطينة، وسوق أهراس، وباتنة، وخنشلة، أم البواقي، وتبسة. وذلك أيام السبت، الأحد، الإثنين، والثلاثاء على الأقل.

كما حذرت نشرية أخرى، من درجات حرارة قصوى تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية، وتصل محليًا إلى 42 و44 درجة مئوية. على ولايات عين تموشنت، ووهران، ومستغانم، وتيبازة، الجزائر العاصمة، وبومرداس. وذلك أيام السبت، الأحد، الاثنين، والثلاثاء.

وحذرت نشرية أخرى، من موجة حر شديدة تتراوح بين 44 و46 درجة مئوية، وتصل محليًا إلى 47 و48 درجة مئوية. على ولايات غليزان، والشلف، وعين الدفلى، تيزي وزو، وقالمة. أيام السبت، الأحد، الإثنين، والثلاثاء.

فيما حذرت نشرية أخرى من حرارة شديدة، تصل إلى 49 درجة مئوية، على ولايات بسكرة، وأولاد جلال، والمغير، وتقرت، الوادي، وورقلة. أيام السبت، الأحد، الاثنين، والثلاثاء.

كما حذرت نشرية أخرى، من درجة حرارة قصوى تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية. وتصل محليًا إلى 46 و48 درجة مئوية في جنوب ولايات بجاية، وجيجل، وسكيكدة، عنابة، والطارف. وذلك أيام السبت، والأحد، والإثنين، والثلاثاء.