نشرية خاصة.. أمطار جد غزيرة تتعدى 40 ملم غدا على 13 ولاية!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة على الولايات الشمالية للوطن غدا الجمعة

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار على ولايات شمال تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط. حيث تتراوح كمية الأمطار بين 20 و40 ملم. بداية من منتصف ليلة الخميس إلى غاية 23 سا من يوم الجمعة.

كما حذّرت من تساقط أمطار على ولايات تيارت، الجلفة، أولاد جلال، المسيلة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية. وتتراوح كمية الأمطار بين 20 و40 ملم. بداية من 12.00 سا غدا الجمعة إلى غاية السبت على 03.00 سا.

