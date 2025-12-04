إعــــلانات
الوطني

نشرية خاصة.. أمطار جد غزيرة تتعدى 60 ملم في هذه الولايات!

بقلم أمينة داودي
نشرية خاصة.. أمطار جد غزيرة تتعدى 60 ملم في هذه الولايات!
  • 888
  • 0

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار جد غزيرة مرفوقة بحبات البرد على الولايات الشمالية للوطن بداية من مساء اليوم الخميس.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار غزيرة على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، شمال المدية. بكميات تتراوح بين 20 ملم و 40 ملم. بداية من اليوم الخميس على الساعة 18:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 09:00 سا.

كما حذّرت من تساقط أمطار غزيرة على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، شمال سطيف، شمال ميلة. بكميات تتراوح بين 30 ملم و 50 ملم و تصل أو تتجاوز 60 ملم محليا. بداية من اليوم الخميس على الساعة 21:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 21:00 سا.

div>

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/5WJTd
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer