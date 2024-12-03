نشرية خاصة.. أمطار جد غزيرة على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا على عدة ولايات من الوطن، بداية من صبيحة الغد.

وحسب ذات النشرية، فإن كمية الأمطار المرتقبة ستصل إلى 40 ملم، وستخص عدة ولايات شمالية.

وسيبدأ تساقط الأمطار على الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأربعاء، ليستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من مستغانم، والشلف، وعين الدفلى، تيبازة والجزائر العاصمة.

بالإضافة إلى ولايات بومرداس، والبليدة، والمدية، البويرة وتيزي وزو.

فيما أفادت نشرية ثانية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا، بكميات تتعدى 50 ملم محليا.

وحسب النشرية، فإن تساقط الأمطار مرتقب بداية من منتصف نهار يوم الأربعاء، ليستمر إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم الخميس.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بجاية، وسطيف، وجيجل، وسكيكدة، عنابة والطارف.