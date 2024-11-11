نشرية خاصة.. أمطار جد غزيرة على 17 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية إلى غاية يوم غد الثلاثاء.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 40 ملم مرتقبة إلى غاية الساعة 18:00 اليوم على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة والبليدة، المدية، البويرة وبومرداس.

كما حذرت في نشرية أخرى من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 50 ملم محليا إلى غاية الساعة 06:00 صبيحة يوم غد الثلاثاء على ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة وقسنطينة.

كما حذرت في نشرية خاصة أخرى من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 50 ملم محليا إلى غاية الساعة 15:00 يوم غد الثلاثاء على ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة و سوق أهراس