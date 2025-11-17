نشرية خاصة.. أمطار جد غزيرة على 24 ولاية اليوم!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد على الولايات الغربية والوسطى بداية من اليوم الإثنين.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار على ولايات الشلف، سيدي بلعباس، معسكر، سعيدة، غليزان، تيارت، تيسمسيلت. المدية، البويرة، تيزي وزو، شمال النعامة، شمال البيض، شمال الجلفة، شمال الأغواط، المسيلة. حيث تتراوح كمية الأمطار بين 20 و40 ملم. طيلة نهار اليوم إلى غاية الساعة 21.00 سا.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية تتراوح بين 20 و40 ملم على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم. بداية من 12.00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة 12:00 سا.

وفي نشرية ثالثة أشارت إلى تساقط أمطار تتراوح بين 20 و40 ملم على ولايات عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر، بومرداس. بداية من 13.00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء الساعة 03:00 سا.

