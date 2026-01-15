نشرية خاصة.. أمطار جد غزيرة على 8 ولايات مساء اليوم!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة على الولايات الغربية والداخلية الوسطى مساء اليوم الخميس.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار على ولايات جنوب سيدي بلعباس، شمال البيض، سعيدة، غرب تيارت، جنوب الجلفة، أولاد جلال، المسيلة وغرب باتنة.

كما أن كمية الأمطار تتراوح من 20 إلى 30 ملم، بداية من اليوم الخميس على 13 سا إلى غاية23 سا .

