نشرية خاصة.. أمطار جد غزيرة في هذه الولايات بداية من التاسعة ليلا!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة على المناطق الساحلية للوطن إلى غاية يوم غد الخميس.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من أمطار على ولايات بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية. تتراوح كميتها بين 20 ملم و 40 ملم. بداية من اليوم الأربعاء على الساعة 21.00 سا. وتستمر إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة 21:00 سا.

كما حذّرت من أمطار غزيرة على ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، شمال سطيف، شمال ميلة.

تتراوح كميتها بين 30 ملم و 50 ملم وتصل أو تتجاوز 60 ملم محليا على المناطق الساحلية. بداية من اليوم الأربعاء على الساعة 12:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة 21:00 سا على الأقل.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور