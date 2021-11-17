نشرية خاصة: أمطار رعدية تتعدى 60 ملم على 13 ولاية
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية على الولايات الشمالية للوطن إلى غاية صبيحة الغد الخميس.
وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تشير باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 60 ملم محليا، إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس.
كما سيخص تساقط الأمطار ولايات عين الدفلى، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة و قسنطينة.
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إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على 20 ولاية إلى غاية غدا الخميس
إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على 20 ولاية إلى غاية غدا الخميس
وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أعلنت عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم محليا على الولايات الشمالية للوطن طيلة نهار اليوم الأربعاء.
وحسب تنبيه لذات المصالح، يفيد بتساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، البليدة، المدية، برج بوعريريج، بجاية، ميلة.
بالإضافة إلى ولايات تيزي وزو، الشلف، سطيف، جيجل، عين الدفلى البويرة، عنابة، قسنطينة، سكيكدة والطارف.
كما أوضحت ذات المصالح، أن كمية الأمطار المتوقعة ستتعدى 50 ملم محليا. وستستمر في التساقط غلى غاية فجر يوم غد الخميس.
أمطار رعدية غزيرة تتعدى 100 ملم وثلوج على هذه الولايات
وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أعلنت عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية والساحلية إلى غاية يوم الخميس
وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، تشير بتساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 100 ملم على الولايات الشمالية خاصة الساحلية منها. على غرار الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، والبويرة. وتكون أكثر إعتبارا وغزارة يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأشارت ذات المصالح، إلى أن هذه الأمطار ستكون بفعل قدوم إضطراب جوي محمل بكتلة هوائية باردة. كما يؤدي إلى تساقط الثلوج على مرتفعات البليدة، المدية وباتنة بداية من ليلة الثلاثاء.
إضطراب جوي جديد.. وأجواء باردة بداية من 22 نوفمبر
أما فيما يخص التوقعات طويلة المدى، فتشير النماج الرقمية للأرصاد الجوية، أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط يخص الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة إلى غاية نهاية الشهر.
أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير ذات النماذج، أن الأجواء ستكون باردة حيث لن تتعدى درجات الحرارة 12 درجة على الولايات الشمالية، وتحت الصفر بالمناطق الداخلية، و30 درجة بالجنوب.
كما ستشهد السواحل الوطنية هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا تؤدي إلى بحر هائج وأمواج عاتية.
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