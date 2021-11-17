نشرية خاصة: أمطار رعدية تتعدى 60 ملم على 13 ولاية

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أعلنت عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية والساحلية إلى غاية يوم الخميس

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، تشير بتساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 100 ملم على الولايات الشمالية خاصة الساحلية منها. على غرار الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، والبويرة. وتكون أكثر إعتبارا وغزارة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن هذه الأمطار ستكون بفعل قدوم إضطراب جوي محمل بكتلة هوائية باردة. كما يؤدي إلى تساقط الثلوج على مرتفعات البليدة، المدية وباتنة بداية من ليلة الثلاثاء.

إضطراب جوي جديد.. وأجواء باردة بداية من 22 نوفمبر

أما فيما يخص التوقعات طويلة المدى، فتشير النماج الرقمية للأرصاد الجوية، أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط يخص الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة إلى غاية نهاية الشهر.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير ذات النماذج، أن الأجواء ستكون باردة حيث لن تتعدى درجات الحرارة 12 درجة على الولايات الشمالية، وتحت الصفر بالمناطق الداخلية، و30 درجة بالجنوب.

كما ستشهد السواحل الوطنية هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا تؤدي إلى بحر هائج وأمواج عاتية.