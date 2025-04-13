نشرية خاصة.. أمطار رعدية جد غزيرة على 27 ولاية!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار غزيرة على ولايات مستغانم ، الشلف ، معسكر ، غليزان. تيارت ، سيدي بلعباس ، سعيدة.

كما أن كمية الأمطار تصل إلى 30 ملم محليا وتستمر إلى غاية 21 سـا ليلا.

وفي نشرية خاصة ثانية، حذّرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات تصل إلى 50 ملم محليا. بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية التاسعة من صبيحة يوم غد الإثنين. على ولايات تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، بجاية.

كما أشارت في نشرية خاصة إلى تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 40 كلم محليا. بداية من السادسة مساء إلى غاية التاسعة من صبيحة يوم غد الاثنين على ولايات غرداية، الأغواط، الجلفة، المسيلة.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 30 ملم محليا. بداية من العاشرة ليلا إلى غاية منتصف نهار الاثنين على الأقل. على ولايات سطيف، باتنة، بسكرة، اولاد جلال والمغير.

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