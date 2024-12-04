نشرية خاصة.. أمطار رعدية جد غزيرة على 32 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة و معتبرة محليا على الولايات الشمالية للوطن اليوم الأربعاء.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 50 ملم. بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس. على ولايات بجاية، سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة و الطارف.

كما أصدرت تنبيه بتساقط أمطار معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل. على ولايات سوق أهراس، ،برج بوعريريج، ،ميلة ،أم البواقي، تبسة، قالمة ،باتنة، الجلفة ،قسنطينة.

وفي نشرية أخرى حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة العاشرة ليلا. على ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة ،بومرداس، البليدة ،المدية، البويرة و تيزي وزو.

كما أصدرت ذات المصالح نشرية أخرى حذرت من أمطار معتبرة على الولايات الغربية بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات مستغانم، غليزان ، تيارت ، سعيدة و معسكر