نشرية خاصة.. أمطار رعدية على الولايات الوسطى والشرقية بداية من اليوم

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة، نشرية خاصة تحذر فيها من تساقط لأمطار رعدية على عدة ولايات.

وحسب النشرية الخاصة، فإن بداية تساقط الامطار سيكون بداية من الساعة 18:00 إلى غاية 06:00 من صبيحة الغد السبت.

ومن المنتظر أن تكون كميات الأمطار المتوقع تساقطها من 20 إلى 30 ملم محليا.

الولايات المعنية بالنشرية، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، المدية والبويرة

كما أصدرت ذات المصالح نشرية خاصة ثانية تخص الولايات الشرقية التي من المنتظر ان تتساقط عليها أمطار رعدية، بداية من سهرة اليوم الجمعة على الساعة 21:00 ليلا إلى 21:00 من غد السبت.

ومن المنتظر أن تكون كميات الأمطار المتوقع تساقطها كميات بين 30 إلى 40 ملم محليا، وقد تتعدى 50 ملم محليا على الولايات الساحلية.

الولايات المعنية : بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، سطيف، ملية، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس