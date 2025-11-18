نشرية خاصة.. أمطار رعدية على هذه الولايات بداية من اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن بداية من نهار اليوم الثلاثاء.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية تتراوح كميتها بين 20 و30 ملم. بداية من اليوم على الساعة 12.00 سا إلى غاية الساعة 21:00 مساءً.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي بشار، البيض، جنوب النعامة، شمال بني عباس.

كما ستشهد ولايات المنيعة، غرداية، شمال ورقلة، تقرت، المغير، الوادي وشمال تيميمون، تساقط أمطار رعدية بداية من اليوم على الساعة 21.00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة 09:00 صباحاً.

ومن المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار بين 20 و30 ملم.

