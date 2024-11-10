نشرية خاصة.. أمطار رعدية غزيرة تتعدى 60 ملم في هذه الولايات

حذّرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية.

وحسب ذات النشرية، فإن الأمطار ستتساقط على ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية وجيجل. بداية من الساعة السادسة مساء اليوم إلى غاية السادسة من صبيحة الغد الإثنين.

ودعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر. لتفادي وقوع ضحايا لمختلف الحوادث.

ودعت مصالح الحماية المدنية إلى إتباع الإرشادات والنصائح التالية :

-بالنسبة للسائقين يجب تخفيض السرعة واستعمال الأضواء المنخفضة. حتى في وضح النهار. واحترام مسافة الأمان وعدم القيام بالمناورات والتجاوزات الخطيرة.

كما نصحت بالابتعاد عن الوديان وحواف الأودية الى جانب مراقبة الأطفال وتعليمهم عدم التواجد بالوديان والأخطار.

و دعت إلى عدم المغامرة و المجازفة بقطع الأودية سواء على الأقدام أو بالمركبات وعدم الإحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور.

و شددت على ضرورة مرافقة الأطفال لا سيما الصغار واختيار الطريق الآمن والإبتعاد عن الأسلاك الكهربائية.

كما دعت الحماية المدنية إلى تجنب السياقة في الطرقات المغمورة بمياه الامطار. و في حال تعطلت السيارة وسط المياه، نصحت الحماية المدنية بمغادرة السيارة والتوجه الى مكان عالي.

و في حالة تسرب المياه داخل المنزل، تنصح مصالح الحماية المدنية بقطع التيار الكهربائي والغاز والتوجه إلى طوابق عليا.