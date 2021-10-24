نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تتعدى 60 ملم على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية للوطن اليوخم الأحد مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

وحسب نشرية خاصة حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة على المناطق الشرقية تتعدى كميتها 60 ملم محليا. بداية من اليوم الساعة 08:00 إلى الساعة 09:00 من صبيحة غد الإثنين.على ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس.

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