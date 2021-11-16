نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تتعدى 80 ملم على 14 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 80 ملم على الولايات الساحلية للوطن.

وحسب نشرية خاصة للأرصاد الجوية، فإن تساقط الأمطار سيخص ولايات الشلف، عين الدفلى، المدية، تيبازة، البليدة، الجزائر العاصمة.

كما ستخص الأمطار ولايات بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف وميلة. كما ستمتد صلاحية النشرية الخاصة إلى غاية منتصف نهار يوم غد الأربعاء على الأقل.

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أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم على الولايات الشمالية للوطن إلى غاية فجر غد الأربعاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن تساقط الأمطار الغزيرة سيخص ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، تيزي وزو، الشلف، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة.

كما سيخص تساقط الأمطار ولايات برج بوعريريج، الجلفة، جيجل، الطارف، البليدة، عنابة، وسكيكدة. كما ستتعدى 50 ملم إلى غاية فجر الغد الأربعاء.

أمطار رعدية غزيرة تتعدى 100 ملم وثلوج على هذه الولايات

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أعلنت عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية والساحلية خاصة، بداية من الإثنين إلى غاية يوم الأربعاء.

وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، تشير بتساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 100 ملم على الولايات الشمالية خاصة الساحلية منها. على غرار الشلف، عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، المدية، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، والبويرة. وتكون أكثر إعتبارا وغزارة يومي الإثنين والثلاثاء فيما ستقل حدة يوم الأربعاء.

وأشارت ذات المصالح، إلى أن هذه الأمطار ستكون بفعل قدوم إضطراب جوي محمل بكتلة هوائية باردة. كما يؤدي إلى تساقط الثلوج على مرتفعات البليدة، المدية وباتنة بداية من ليلة الإثنين.

إضطراب جوي جديد.. وأجواء باردة بداية من 22 نوفمبر

أما فيما يخص التوقعات طويلة المدى، فتشير النماج الرقمية للأرصاد الجوية، أن هناك تسلسل للإضطرابات الجوية على مستوى البحر المتوسط يخص الولايات الشمالية بأمطار غزيرة معتبرة إلى غاية نهاية الشهر.

أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتشير ذات النماذج، أن الأجواء ستكون باردة حيث لن تتعدى درجات الحرارة 12 درجة على الولايات الشمالية، وتحت الصفر بالمناطق الداخلية، و30 درجة بالجنوب.

كما ستشهد السواحل الوطنية هبوب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا تؤدي إلى بحر هائج وأمواج عاتية.