نشرية خاصة.. أمطار رعدية غزيرة على 11 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية.

وحسب نشرية خاصة، للأرصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية. بداية من ليلة اليوم الجمعة إلى غاية يوم غد السبت. حيث ستصل كمية الأمطار المتساقطة 50 ملم.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، وسوق اهراس

كما حذرت في تنبيه من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 30 ملم بداية من الساعة التاسعة ليلا لتستمر إلى غاية فجر يوم غد السبت، على ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، البويرة، وبرج بوعريريج