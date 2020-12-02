نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة على 18 ولاية إلى غاية غد الخميس

حذرت نشرية خاصة، اليوم الأربعاء، من سقوط أمطار رعدية على الولايات الوسطى والشرقية.

وأكدت نشرية خاصة للأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى إلى 40ملم محليا.

وتمتد صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم الأربعاء لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، بومرداس، وتيزي وزو.

كما أكدت نشرية خاصة ثانية تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 60ملم بالمناطق الشرقية.

وتمتد صلاحية النشرية من منتصف نهار اليوم، لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم غد الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، وسوق أهراس.