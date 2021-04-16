نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة على 20 ولاية

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة على 20 ولاية
بقلم نسرين محفوف

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 50ملم محليا على المناطق الشرقية.

وتمتد صلاحية هذه النشرية، إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم السبت.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 40ملم محليا.

وتمتد صلاحية النشرية، بداية من الساعة التاسعة ليلا لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة غد السبت.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من باتنة، أم البواقي، بسكرة، خنشلة، تبسة.

كما حذرت نشرية خاصة ثالثة من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 25ملم محليا.

وتمتد صلاحية النشرية بداية من الساعة الثالثة من صبيحة السبت لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم السبت.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=985628

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com