نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة على 20 ولاية

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 50ملم محليا على المناطق الشرقية.

وتمتد صلاحية هذه النشرية، إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم السبت.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 40ملم محليا.

وتمتد صلاحية النشرية، بداية من الساعة التاسعة ليلا لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة غد السبت.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من باتنة، أم البواقي، بسكرة، خنشلة، تبسة.

كما حذرت نشرية خاصة ثالثة من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 25ملم محليا.

وتمتد صلاحية النشرية بداية من الساعة الثالثة من صبيحة السبت لتستمر إلى غاية منتصف نهار يوم السبت.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو.