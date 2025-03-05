نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة على 21 ولاية!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار معتبرة محليا على الولايات الغربية و الجنوبية اليوم وغدا.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية، حذرت من إستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم. على ولايات بشار، النعامة و البيض.

كما حذرت في تنبيه لها من إستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف الليل على ولايات تلمسان ،سيدي بلعباس ،سعيدة ،معسكر ،غليزان ،تيارت ،مستغانم، تيسمسيلت، الجلفة و الأغواط.

وفي تنبيه ٱخر حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف الليل لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الخميس. على ولايات المغير ،أولاد جلال ،المسيلة و تيبازة

وفي تنبيه ٱخر حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم. على ولايات إليزي،إن صالح ،أدرار و برج باجي مختار.