نشرية خاصة.. أمطار رعدية غزيرة في هذه الولايات اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد على الولايات الشرقية والوسطى للوطن.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، أعلنت عن تساقط أمطار رعدية غزيرة تتراوح مابين 20 و30 ملم محليا بداية من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية العاشرة ليلا.

وستتساقط الأمطار على ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، المدية، البليدة. عين الدفلى، سوق اهراس، بومرداس، بجاية، جيجل، سطيف،ميلة، قسنطينة، قالمة، أم البواقي.