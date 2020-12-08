نشرية خاصة.. أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد على 22 ولاية اليوم

أصدرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء نشرية خاصة، حول تساقط الأمطار مرفوقة بحبات البرد على عدة ولايات.

وحسب النشرية فإن أمطارا رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم محليا تكون مرفوقة بحبات البرد ستتساقط على المناطق الغربية والوسطى.

ومن المنتظر أن تكون بداية تساقط الأمطار من منتصف نهار اليوم الثلاثاء، لتستمر إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا.

الولايات المعنية الجزائر هي العاصمة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية، تيبازة، الشلف، عين الدفلى وتيسمسيلت.

كما أصدرت ذات المصالح نشرية خاصة ثانية، حول تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 50 ملم محليا تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد على المناطق الشرقية و الغربية.

وستكون الأمطار بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الثلاثاء لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة الغد الأربعاء.

الولايات المعنية هي بجاية، جيجل، سكيكدة، تيارت، غليزان، معسكر، سعيدة، وهران، عين تيموشنت، مستغانم، سيدي بلعباس وتلمسان.