نشرية خاصة.. أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد على هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الغربية والوسطى للوطن بداية من مساء اليوم الجمعة.

وفي نشرية خاصة، أعلنت ذات المصالح عن تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد إلى غاية مساء يوم غد السبت على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، سيدي بلعباس، غليزان، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت. النعامة والبيض، تيبارة، الشلف، مستغانم، عين الدفلى ومعسكر. كما أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية مساء يوم غد السبت.

وفثي نشرية خاصة ثانية حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بحبات للبرد. بداية من الساعة الواحدة من صبيحة يوم غد السبت لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم السبت بكميات تتراوح بين 20 و 30 ملم. على ولايات المسيلة، باتنة، خنشلة، أولاد جلال و المغير.