بقلم أمينة داودي
نشرية خاصة: أمطار رعدية مرفوقة ببرد على 5 ولايات اليوم!
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة. مرفوقة بحبات البرد على الولايات الشرقية والداخلية اليوم الإثنين.

وفي نشرية خاصة، حذّرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم. و تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من الساعة 15:00 اليوم إلى غاية الساعة 23:00 سا.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات الأغواط، الجلفة، المسيلة، برج بوعريريج و سطيف.

