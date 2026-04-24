نشرية خاصة.. أمطار رعدية معتبرة في 19 ولاية

تشهد عدة ولايات من الوطن، ابتداءً من زوال اليوم الجمعة اضطرابا جويا يتمثل في تساقط أمطار رعدية. معتبرة محليًا، وفق ما أفادت به مصالح الأرصاد الجوية.

وأوضح ذات المصدر أن التقلبات الجوية المرتقبة ستنطلق بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00). لتستمر إلى غاية فجر يوم غد السبت. مع احتمال تسجيل كميات معتبرة من الأمطار. في بعض المناطق.خاصة الداخلية والجنوبية.

وتشمل الولايات المعنية كلا من الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، قسنطينة، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، الأغواط، بشار. غرداية، المنيعة وتيميمون.