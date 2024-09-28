نشرية خاصة.. أمطار غزيرة تتعدى 40 ملم وبرد على 8 ولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية للوطن اليوم السبت.

وفي نشرية خاصة للأرصاد الجوية، تتوقع تساقط أمطار رعدية غزيرة محلياً على 8 ولايات. حيث تتعدى كميات الأمطار المتوقعة 40 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بداية من الساعة الثانية بعد زوال اليوم إلى غاية الساعة العاشرة ليلاً.

وستتساقط الأمطار على ولايات ميلة، قسنطينة، قالمة، الطارف، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة.