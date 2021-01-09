نشرية خاصة: أمطار غزيرة على 22 ولاية بالشرق والغرب والوسط

حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من تساقط الأمطار بالغرب والوسط، إبتداء من منتصف نهار اليوم السبت، وإلى غاية التاسعة ليلا.

وحسب ذات النشرية، ستصل كمية الأمطار المتساقطة إلى 30 ملم.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في مستغانم، معسكر، غليزان، الشلف وتيبازة.

بالإضافة إلى ولايات البليدة، تيارت، عين الدفلى والمدية.

بينما حذرت النشرية، من تساقط أمطار على المناطق الشرقية، إبتداءً من السادسة مساءً، وإلى غاية الثالثة من زوال يوم غد الأحد.

وستصل كمية الأمطار المتساقطة شرق الوطن إلى 50 ملم محليا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف والبويرة.

بالإضافة إلى ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.